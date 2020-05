Trump govori o aferi Obamagate, ki jo propagira na svojem twitterju in v izjavah, čeprav doslej še ni pojasnil, kaj natančno naj bi pomenila. Nekateri ameriški mediji ugibajo, da gre za preiskavo članov njegove kampanje zaradi domnevnega sodelovanja z Rusi, demokrati pa menijo, da gre za poskus zamegljevanja dejstva, da se število mrtvih zaradi covida-19 v ZDA bliža 100.000, gospodarstvo pa je v krizi.

Barr je v ponedeljek na novinarsko vprašanje o Trumpovih pozivih k preiskavi zagotovil, da pravosodno ministrstvo ZDA ne bo popustilo pod političnimi pritiski za preiskavo predsednikovih političnih nasprotnikov ter da pravosodnega sistema ne bodo izkoriščali za strankarske cilje. Izjava je prišla po tistem, ko so nekdanji uslužbenci pravosodnega ministrstva ZDA Barra obtožili, da počne natanko to.

Barr je posredoval za znižanje zahtevane kazni za Trumpovega zaveznika Rogerja Stona, ki je bil obsojen zaradi laganja kongresu in groženj priči, na sojenju pa je tudi nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon dejal, da je imela Trumpova kampanja Stona za posrednika za stike z WikiLeaksom. Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja je odkrila, da je WikiLeaks objavljal, kar so z demokratskih računalnikov pred volitvami 2016 ukradli ruski hekerji.

Barr je prav tako posredoval pri pritisku na tožilce, naj odstopijo od pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Michaela Flynna, čeprav je ta dvakrat priznal, da je lagal preiskovalcem o svojih stikih z nekdanjim ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom in sodeloval s preiskavo ruskega vpletanja v volitve.

Barr je ponovil, da je to, kar se je godilo Trumpovi kampanji leta 2016, zavrženo in grozna krivica ter dodal, da kampanje sploh ne bi smeli preiskovati. Pri tem je zamolčal, da je preiskava potekala v tajnosti in javnost zanjo ni vedela vse do konca volitev. Na volitve tako ni vplivala.

Trump je izrazil presenečenje zaradi Barrove izjave, da ne bo preiskave Obame in Bidna. »Vedela sta vse, kar se je dogajalo, in sta bila vpletena v prizadevanja, da se zruši predsednika,« je dejal Trump, ki sicer leta 2016 še ni bil predsednik.