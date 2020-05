»Po več kot 23 letih obujamo eno izmed najbolj popularnih slovenskih družinskih smučišč! Se vidimo 1. decembra 2020,« je bilo lani jeseni zapisano na spletni strani družbe RTC Zatrnik, katere direktor je Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister. »Ideja je zorela dolga leta, zlasti med domačini, in prav domačini smo tisti, ki smo se odločili, da jo poskušamo uresničiti. Osem nas je in ustanovili smo gospodarsko družbo RTC Zatrnik,« nam je pojasnil takrat.

Nove štirisedežnice na Hotunjski vrh, ki jo načrtujejo, letošnjo zimo sicer še ne bo, načrti za njeno postavitev pa se po Zalarjevih besedah nadaljujejo. »Družbo RTC Zatrnik smo ustanovili septembra lani, da bi ponovno zagnali razvoj smučišča in celoletne ponudbe na Zatrniku. Konec februarja je družba dobila status upravljalca malega smučišča, zdaj pa pripravljamo dokumentacijo za vložitev gradbenega dovoljenja za gradnjo žičniške naprave,« pojasnjuje. Prav s štirisedežnico na Hotunjski vrh in nizkovrvnimi vlečnicami za otroke naj bi pozimi začeli obujati to nekdaj priljubljeno smučišče. »Ta faza bo zagotovo dala močan pospešek tudi za nadaljnji razvoj. Naš cilj je, da dolgoročno območje smučišča aktiviramo za vse leto,« pravi Zalar.

Za zasneževanje potrebujejo vodo

Kdaj se bomo lahko s štirisedežnico zapeljali na Hotunjski vrh? »Pri pripravi dokumentacije smo zaradi omejitvenih ukrepov dva meseca v zamudi, sicer bi imeli že vse zbrano in posredovano infrastrukturnemu ministrstvu v odločanje. Če bi vse teklo optimalno, bi lahko bila prihodnje leto žičnica že postavljena,« napoveduje. Eden od investitorjev bo zagotovo družba RTC Zatrnik, dodaja, iščejo pa tudi partnerje in se povezujejo z lokalnim okoljem ter domačim Turističnim društvom Gorje. »Resni in dokončni pogovori o soinvestitorstvu pa bodo smiselni, ko bomo imeli vsa soglasja in dovoljenja,« meni Zalar. Nova sedežnica bi investitorje po njegovih ocenah stala okoli 1,5 milijona evrov. Rabljene smučarske naprave so sicer cenejše, a so zahteve glede obnavljanja dovoljenj strožje in s tem tudi dražje kot pri novih, opozarja.

Poleti bodo na Zatrniku spodbujali kolesarstvo, pohodništvo, uredili naj bi tudi adrenalinski park. Pozimi pa smučišče zaradi zim, skopih s snegom, zagotovo ne bo uspešno delovalo brez umetnega zasneževanja. »Potrebujemo vodo, pitno za prebivalce, saj je zdaj ni, in za umetno zasneževanje. Geološki zavod je naredil prve preliminarne raziskave in verjetno se bomo lotili izdelave vodnih vrtin. Začeli bomo zbirati ponudbe izvajalcev,« napoveduje direktor družbe RTC Zatrnik.