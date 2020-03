Tomi iz Siddharte, preden si je lakiral nohte

Prejšnji teden je svoj 43. rojstni dan praznoval pevec skupine Siddharta Tomi Meglič, ki je ob tej priložnosti, kot se spodobi, objavil svojo fotografijo iz časov, ko si še ni lakiral nohtov ali obrobljal oči s črnilom. Meglič, ki je pod fotografijo zapisal, da je na rojstni dan čas za spomine, prihodnost in objeme, točne letnice nastanka fotografije ni izdal, zapisal je le, da je nastala v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Na fotografiji je tudi uhelj nekega malčka, za katerega predvidevamo, da pripada njegovemu tri leta mlajšemu bratu Boštjanu, Siddhartinemu bobnarju.Priljubljeni slovenski raper Emkej, rojen kot Marko Kocjan, je bil te dni v ZDA, kjer sta si z zaročenko Ajdo ogledala slovenski derbi NBA, košarkarsko tekmo med Miami Heats in Dallas Mavericks. Tam se je Emkej fotografiral z Dončićevo mamo Mirjam Poterbin, kar nekaj slovenskih košarkarskih navdušencev pa se je pred tekmo želelo fotografirati tudi z našim raperjem. Da pa izlet v ZDA ne bi šel v nič, sta z Ajdo Perme, ki je sicer strokovnjakinja za oglaševanje in družbena omrežja, skočila še do Las Vegasa, kjer sta se zgolj nekaj tednov po zaroki poročila.Ministrico za infrastrukturo, ki se je po padcu Šarčeve vlade minuli petek poslovila od svojega ministrskega stolčka, smo v njenem mandatu večkrat videli s čelado na glavi. Alenka Bratušek si je namreč z obvezno opremo večkrat ogledala številna gradbišča po Sloveniji, kot kaže, pa ji je varnostni ukrep z leti prirasel k srcu, tudi z modnega vidika. Tako je te dni delila fotografijo ameriške prve dame Melanie Trump, ki si s čelado na glavi ogleduje neke načrte. Alenka Bratušek je pod fotografijo navdušena napisala »Tudi ona«, k temu pa dodala emotikon mišičaste roke.Pred začetkom nove sezone šova Zvezde plešejo se znani tekmovalci in tekmovalke na različne načine pripravljajo na prihajajoče naporne tedne. Eden od tekmovalcev, ki bo zagotovo deležen največje pozornosti, je tudi Tomaž Mihelič s partizanskim imenom Marlenna. Ta se je prejšnji teden poljubljal s svetlečo diskokroglo, kar je objavil tudi na svojem profilu, ta teden pa je poljub na čelo namenil svoji novi plesni kraljici, soplesalki Martini Plohl, za katero je napisal, da jo že zdaj obožuje. Da Mihelič obvlada koreografijo stevardes, nam je pokazal že na Evroviziji, kako pa mu bodo šli drugi plesni koraki, bomo videli že jutri.Voditeljica televizijske oddaje Dobro jutro, Ana Tavčar, na svojem profilu redno objavlja prigode iz studia. Te so večinoma sicer povezane z gosti ali modnimi odločitvami, ki jih redno pohvali tudi njena sovoditeljica Lorella Flego. Tokrat pa so Anino druženje v studiu popestrili trije kodrasti bišoni, ki so se dobro odrezali tako pred kamerami kot pred fotoaparatom. To sicer ne preseneča, saj gre za pasmo, ki je zelo učljiva, pogosto pa so nastopali na dvorih ali v cirkusih. Tokrat sicer niso uprizorili nobenega cirkuškega trika, a če si puhast in skodran, je že poziranje dovolj.V poplavi instagram profilov s končnico -zlom že nekaj časa navdušuje profil čefurozlom. Na njem objavljajo posnetke spletnih pogovorov, ki na tak ali drugačen način vključujejo prigode čefurjev. Ta teden nas je najbolj nasmejal pogovor o sicer nesrečnem vnetju ledvic, ki je posledica promaje, torej prepiha, najpogostejšega in najnevarnejšega povzročitelja prehladov in vnetij na območju Balkana. Da pa se je tudi ob tem mogoče nasmejati, je dokazala uporabnica, ki je priložila fotografijo antibiotikov, ki jih je dobila za zdravljenje. Ti se namreč imenujejo cefuroxima.