Po sedem ur trajajočem sestanku je vladni kabinet premierja Pedra Sancheza v soboto sprejel odločitev o razglasitvi izrednih razmer v Španiji. Začasno je razveljavil vse pristojnosti pokrajinskih avtonomnih vlad, mobiliziral je vojsko in varnostne sile ter 46 milijonov Špancev pozval, naj ostanejo v karanteni oziroma doma. Zunaj doma se lahko mudijo le osebe, ki morajo zdoma zaradi narave svoje službe ali z uredbo določenih nujnih opravkov.

Za zdaj še ni govora o morebitnih sankcijah za kršitelje sprejetih ukrepov. Odlok vlade je začel veljati v nedeljo, trajal bo petnajst dni. Že danes pa je minister za transport Jose Luis Abalo izrazil mnenje, da petnajst dni ne bo dovolj dolgo obdobje za zajezitev okužbe in da bo verjetno treba izredno stanje podaljšati, saj se pandemija v Španiji širi s čedalje večjo virulenco in nepričakovano visoko stopnjo smrtnih primerov. Pred enim tednom so našteli 600 okuženih in 17 umrlih, v nedeljo pa je ministrstvo za zdravje poročalo že o 9193 osebah s potrjeno okužbo, kar je 1300 več primerov kot dan poprej. Do ponedeljka dopoldne so našteli 309 primerov smrti zaradi novega koronavirusa. Več kot polovica vseh okuženih je v Madridu, in sicer 4655. Španija je tako postala četrta država na svetu z največjim številom okuženih, takoj za Kitajsko, Italijo in Iranom.

V Španiji so ukrepali prepozno

Po ocenah epidemiološke stroke je hitra in množična širitev v Španiji posledica prepoznega ukrepanja. Čeprav je bil virus v državi prisoten že nekaj tednov, so pristojni še do nedavnega dovoljevali množično obiskane javne prireditve, kot so nogometne tekme in shodi. Pohoda ob dnevu žena 8. marca v Madridu se je udeležilo čez sto tisoč ljudi, med njimi tudi soproga premierja Sancheza in ministrica za enakopravnost Irene Montero, obe sta že zboleli za koronavirusom. Znanstveniki ocenjujejo, da so to glavni razlogi, zaradi katerih se je španska prestolnica spremenila v glavno žarišče okužbe.

Ministri za obrambo, notranje zadeve, zdravstvo in transport so z vladnim odlokom dobili posebna pooblastila in zadolžitve za izvajanje posebnih ukrepov v času izrednih razmer; prevzemajo tudi vse pristojnosti avtonomnih pokrajinskih vlad. Pod okrilje ministrstva za notranje zadeve centralne vlade v Madridu so tako prišle vse policijske enote v državi, vključno s policijskimi korpusi avtonomnih pokrajin. V rokah ministrstva za zdravstvo so zdaj vse zdravstvene ustanove, vključno z zasebnimi. Za zagotavljanje potrebnih zdravil in opreme je dovoljena celo konfiskacija proizvodnih enot, če bi bilo to nujno. Ministrom z izrednimi pooblastili je za zagotavljanje preskrbe na voljo tudi vojska. Med sprejetimi ukrepi je zaprtje vzgojno-izobraževalnih, kulturnih in športnih zavodov, gostinskih lokalov in nakupovalnih središč, razen trgovin z živili in zdravili. Ne izključujejo niti zaprtja meja, zaustavitve javnega prevoza in prekinitve letalskih povezav.

Večina predsednikov 17 avtonomnih pokrajinskih vlad je Sanchezov ukrep podprla, začasni razveljavitvi pokrajinskih pristojnosti nasprotujeta le baskovski predsednik Iñigo Urkullu in katalonski Quim Torra, slednji s potrjenim koronavirusom. Po napovedih bo španska vlada še danes sprejela paket gospodarskih ukrepov za lajšanje posledic, predvsem v prid najranljivejših slojev.