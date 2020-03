Francoski politiki, tudi uspešni kandidati za župane, v nedeljo zvečer po prvem krogu lokalnih volitev pred televizijskimi kamerami niso toliko pozornosti namenili rezultatom, kot je to običajno po zaprtju volišč, prav tako niso pozivali državljanov, naj v drugem krogu glasujejo za njih oziroma za njihove kandidate, ampak so jim šolmoštrsko dopovedovali, naj izvajajo ukrepe oblasti, da se upočasni širjenje epidemije.

Predvsem so se francoski politiki spraševali, ali je primerno 22. marca organizirati drugi krog (v katerega gredo kandidati za župane, ki so dobili več kot 10 odstotkov glasov v prvem). Nekateri ustavni sodniki celo menijo, da bi preložitev drugega kroga avtomatično pomenila razveljavitev prvega kroga volitev.

Uspešni Zeleni in skrajna desnica

Premier Edouard Philippe je sporočil, da bodo v začetku tedna strokovnjaki in politiki sprejeli odločitev o tem, ali bo drugi krog 22. marca. »Zelo nizka udeležba kaže, da naše državljane skrbi epidemija,« je dejal. Same volitve so zdaj dajale čuden videz, potem ko je vlada v soboto razglasila, da so »vsi javni kraji, ki niso nujni za življenje, zaprti«. »Epidemija onemogoča vsak politični komentar,« je po televiziji dejal generalni sekretar Zelenih Julien Bayou. Ravno Zeleni so se izjemno dobro izkazali, tudi v Lyonu, Bordeauxu, Lillu, Nantesu, Rennesu in Strasbourgu, pa seveda v Grenoblu, kjer je prepričljivo zmagal njihov dosedanji župan, ki je to olimpijsko mesto rešil smoga. Uspešna je bila tudi skrajna desnica, ki od predlani nastopa kot Nacionalni zbor. Vendar ta stranka Marine Le Pen nima veliko podpore v večjih mestih, ne potencialnih zaveznikov. V Parizu je na primer njen kandidat dobil 1,5 odstotka glasov. Od večjih mest se je dobro odrezala na jugu v Perpignanu, kjer živi veliko »pieds-noirs«, Francozov, ki so pred 60 leti zbežali iz Alžirije. Louis Alliot, ki je bil do lani partner Le Penove, je v Perpignanu dobil 35 odstotkov glasov.

Velika zmagovalka volitev je dosedanja pariška županja iz vrst socialistov Anne Hidalgo, ki je dobila 29 odstotkov glasov in ima lepe možnosti za zmago v drugem krogu. Na drugem mestu je kandidatka republikancev Rachida Dati s 23 odstotki in na tretjem nekdanja Macronova ministrica za zdravstvo Agnes Buzyn s 17 odstotki glasov. Še pred enim mesecem je Hidalgovi slabo kazalo zaradi gneče na pariških cestah, a ji je očitno epidemija pomagala, da se je Parižanom prikazala kot nekdo, ki skrbi zanje.

Na ta način so se tudi drugi dosedanji župani tik pred volitvami prikupili svojim občanom in imajo večinoma lepe možnosti za ponovno izvolitev. Zato so republikanci (desnica), ki so na prejšnjih volitvah leta 2014 dobili največ županov, zdaj tako uspešni. Iz istega razloga so te volitve za povsem oslabljene socialiste priložnost, da si vsaj malo opomorejo.