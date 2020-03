Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa niso ustavili prve skupščine županov ustanoviteljic Komunale Kranj. Ta organ je komunala dobila z novim odlokom, ki je po februarski objavi v uradnem listu začel veljati minulo soboto. Župani, združeni v skupnost, so prepričani, da bodo, ker so neposredno izvoljeni od občanov, lahko najbolje zastopali koristi občin v tem javnem podjetju. Preden je začel veljati nov odlok, so skupščino sestavljali predstavniki občin in ne župani.

Odpravili po njihovem nezakonite sklepe preteklih skupščin

Na prvem srečanju skupščine županov so le-ti za predsednika skupščine izvolili kranjskega župana Matjaža Rakovca. Odpravili so tudi sklepe dveh skupščin v prejšnji sestavi, ker sta bili, kot so zapisali župani, po pravnem mnenju sodeč izvedeni nezakonito. Gre za februarsko skupščino, na kateri je le-ta v prejšnji sestavi pod predsedovanjem Zorana Stevanovića razrešila direktorja komunale Matjaža Berčona, in za marčevsko, na kateri je imenovala v. d. direktorico Mojco Košir Štojs, ki je bila v. d. direktorica že pred Berčonovim prihodom.

»Na tem mestu želimo izpostaviti, da javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno z namenom, da dolgoročno in trajno zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih služb na zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okolju prijazen način, ne more in ne sme služiti politični promociji katerega koli posameznika ali skupine. Tak način delovanja javnemu podjetju lahko povzroči veliko poslovno škodo, katere posledice bi lahko utrpeli tako zaposleni v podjetju kot tudi prebivalci vseh občin, uporabniki komunalnih storitev,« so zapisali župani. Napovedujejo bistveno izboljšan sistem korporativnega upravljanja s podjetjem v primerjavi z zapleti, ki smo jim bili priča v zadnjih mesecih. Potrdili pa so tudi poslovni načrt za letošnje leto, v katerem so med drugim vključeni tudi sklepi iz stavkovnega sporazuma z začetka meseca. »S tem smo zagotovili, da v našem največjem javnem podjetju delavci dobijo, kar jim pripada,« so še zapisali.