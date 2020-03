Nekateri taksisti so že izgubili delo

Ljubljanski taksisti so od civilne zaščite dobili manj zaščitne opreme, kot je potrebujejo. Pri Taxiju Metro in Cammeu pravijo, da bodo zaščitne maske in rokavice, ki so jih dobili, zadostovale za približno en dan. Cammeo je s pogodbenimi delavci prekinil sodelovanje.