Kot so danes po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnili v Renaultu, bodo ustavili proizvodnjo v vseh 12 tovarnah v Franciji, ukrep pa bo prizadel 18.000 zaposlenih. »Delo bo znova steklo takoj, ko bodo okoliščine to dovoljevale,« so dodali.

Že pred tem pa je francoska tiskovna agencija AFP poročala, da bo Renault zaprl vrata štirih tovarn v Španiji, in sicer zaradi izpada v dobavi in slabih obetov na trgu. V teh obratih dela okoli 10.000 delavcev.

V francoskem avtomobilskem velikanu pa še ne vedo, kaj bo z drugimi njihovimi proizvodnimi obrati po Evropi. To bo odvisno od razmer v posameznih državah, so poudarili.

V Revozu, ki zaposluje približno 3400 ljudi in je največji slovenski izvoznik, je denimo davišnja dopoldanska izmena redno nadaljevala proizvodnjo. V podjetju sicer več težav kot redna dobava sestavnih delov ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa povzroča zagotavljanje prihoda zadostnega števila delavcev. Stanju se bodo sproti prilagajali, so zatrdili.

Medtem pa je drugi francoski avtomobilski velikan, PSA, ki med drugim proizvaja vozila Peugeot, Citroen in Opel, danes napovedal, da bo v tem tednu zaradi posledic širjenja koronavirusa ustavil proizvodnjo v svojih tovarnah v Evropi.