Štiridelni dokumentarni film Hillary skuša odgovoriti na vprašanje, kako je Hillary Clinton postala ena najbolj občudovanih in obenem osovraženih žensk na svetu. Portret nekdanje ameriške državne sekretarke, ki je v politiko vstopila že v času študija prava, razkriva njen boj za pravice žensk, željo po zagotovitvi dostopne zdravstvene oskrbe za vse pa tudi zgodbe iz ozadja, kamor se je bila prisiljena umakniti med vladavino svojega predsedniškega soproga Billa Clintona, ker naj bi bila za prvo damo preglasna, s preveč oblikovanim mnenjem in premalo »ženstvena« za okus Američanov. Vsemu temu navkljub v štiridelni seriji vendarle izstopa afera njenega soproga z 22-letno pripravnico v Beli hiši, o kateri je tokrat prvič javno spregovoril. Spolnim odnosom v pisarni, madežu na modri obleki in škandalu, povezanem z Monico Lewinsky, so ustvarjalci serije namenili približno pol ure. »Nisem mogla verjeti, da se je to zgodilo. Bila sem skrušena,« tisti čas opiše Clintonova. Tako kot vsemu narodu se je ob izbruhu škandala mož zlagal tudi njej in ji sprva zagotovil, da je ni prevaral. Vendar protagonistka serije še vedno vztraja, da je bila odločitev trdno stati ob soprogu, čeprav najtežja v njenem življenju, edina pravilna. »Nekateri so me zaradi tega slavili, drugi ostro kritizirali,« komentira odzive javnosti.

Clintona takrat ni niti prešinilo, da postavlja na kocko tako svojo družinsko srečo kot vodenje države. »V takem primeru nihče ne razmišlja o posledicah. Ljudje počnejo neumne stvari iz drugačnih razlogov,« razlaga nekdanji predsednik, ki ga senat leta 1999 zaradi laganja o aferi in onemogočanja preiskave ni odpoklical s položaja. In razlog za nespametni skok čez plot? Z njim je po lastnih besedah skušal ublažiti stres naporne službe, pritiske, številna razočaranja in strahove v življenju ter tako vsaj za trenutek pobegniti pred vsemi težavami. »To ni opravičilo, le pojasnilo,« še pove in prizna, da je morala njegova soproga za njegov greh še dolgo plačevati.