Kot so za STA danes povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so omenjena dopolnila že v pripravi.

Pozivi k zaščiti samozaposlenih se sicer vrstijo že od minulega tedna. Najbolj glasni so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), kjer so že večkrat opozorili, da je ta skupina delavcev eksistencialno ogrožena.

Predsednik OZS Branko Meh je na ministrstvi za gospodarstvo in delo naslovil tudi odprto pismo s pozivom k pomoči samostojnim podjetnikom.

V OZS so bili ostri, ker rešitev ni predvidel že predlog interventnega zakona, ki ob širjenju virusa predvideva subvencioniranje čakanja na delo doma in v določenih primerih karantene, ter ga je v DZ v četrtek po nujnem postopku poslala še vlada Marjana Šarca.

A ministrstvo za delo, ki je predlog pripravilo, je tedaj še zatrjevalo, da to ni mogoče, saj da mora ukrepe za samozaposlene, ki so gospodarski subjekti, pripraviti ministrstvo za gospodarstvo.

Ta vladni resor, ki ga tudi v vladi Janeza Janše vodi Zdravko Počivalšek, pa se je torej zdaj rešitev lotil prav s sestavljanjem dopolnil k temu predlogu zakona.

Apel vladi za zaščito samozaposlenih

Pozivi k zaščiti samozaposlenih se medtem stopnjujejo. Po spletu je tako zdaj zaokrožil apel vladi, naj samozaposlene ne le opraviči plačila obveznih prispevkov za socialno varstvo, temveč tudi pomaga tistim, ki so ostali brez dela. Peticijo je doslej podpisalo prek 6000 ljudi.

Samozaposleni so sicer del širše skupine prekarnih delavcev. Da je položaj vseh, ki delajo v atipičnih oblikah dela, zelo težak, pa so v preteklih dneh opozorile tudi nevladne organizacije.

Inštitut 8. marec, Delozlom in Delavska svetovalnica so izpostavili, da so prve žrtve širjenja koronavirusa prav »prekarke in prekarci, ki recimo delajo za honorarje na različnih področjih od kulture, izobraževanja in turizma do ostalih storitev«.

»Ker nimajo plačane bolniške odsotnosti in dopusta, si že v običajnih razmerah dejansko ne morejo privoščiti prenehati z delom in običajnim življenjskim ritmom. Zdaj pa je delo za njih čez noč izginilo,« so izpostavili. »Treba jim je zagotoviti osnovno socialno varnost in delavske pravice,« so pozvali.

V Sloveniji naj bi bilo prek 100.000 samozaposlenih (od tega 68.000 v gospodarstvu), kar je več kot 12 odstotkov delovnega prebivalstva.