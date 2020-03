Mednarodna kolesarska zveza prekinila vse aktivnosti

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je do nadaljnjega prekinila vsa tekmovanja pod njenim okriljem, so sporočili s sedeža zveze. Obenem poudarjajo, da ne obstaja nobena garancija, da bodo prestavljene dirke izpeljali ob koncu letošnje sezone. Uci je za zdaj ustavila tekmovanja najmanj do 3. aprila, točkovanje na dirkah pa je zamrznila po 3. marcu.