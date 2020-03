Prezgodaj je govoriti o tem, kakšne bodo razsežnosti pandemije, v kateri se je znašel svet. Gotovo pa je, da bo marsikaj drugače. Poznavalci razmer na Kitajskem so zaskrbljeni, saj so prepričani, da bo oblast tudi po koncu nevarnosti ohranila okrepljen nadzor nad tamkajšnjim prebivalstvom. Ob pandemiji virusa, o katerem je še precej neznanega, je skrb za zaustavitev širjenja na prvem mestu. Zasebnost je ob tem nekje na dnu prioritet in postranskega pomena. Če je kitajska vlada že pred tem uporabljala mnogo za ostali svet nesprejemljivih načinov nadzora in vdiranja v zasebnost navadnih državljanov, je to v zadnjih tednih postalo opravičljivo zaradi truda za zajezitev širjenja virusa.

Izredne razmere

Državne oblasti so zaprle in izolirale posamezna mesta in uvedle nešteto varnostih ukrepov. Gre za izredne razmere, feichang shiqi, poudarjajo oblasti, medtem ko delavci montirajo dodatne kamere, ki s pomočjo umetne inteligence vedo prav vse. Na Kitajskem se nihče ne more premakniti, ne da bi obstajala precejšnja verjetnost, da je pri tem opazovan. Tehnologija za prepoznavanje obrazov je sicer ulice kitajskih mest preplavila že pred časom. Napredne kamere delujejo s pomočjo umetne inteligence, ki lahko poleg prepoznavanja obrazov oceni tudi starost, nacionalnost in spol ljudi. Kot smo pisali že pred časom – obraz je moč povezati z osebnim dokumentom posameznika, njegovim avtomobilom, sorodniki ali prijatelji. Obenem je moč slediti premikom posameznika za kar teden dni nazaj. Kamere torej beležijo vse – s kom se posamezniki srečujejo, kam zahajajo in kaj tam počnejo.

Uporaba tehnologij za nadziranje državljanov se je v času koronavirusa razpasla po vsej državi. Čeprav je Kitajska v mestih že pred koronavirusom zelo natančno nadzirala svoje državljane, se je v zadnjih tednih tovrstna tehnologija pojavila tudi drugod. Droni preletavajo podeželje ter manjša naselja in na ljudi, ki jih zasačijo brez maske na obrazu vpijejo opozorila: »Gospa v roza jakni! Zakaj ne nosite zaščitne maske? Nemudoma si jo nadenite. Pojdite domov in ne hodite ven!« Nacionalna zdravstvena kriza je opravičilo, ki ga je oblast potrebovala za namestitev dodatnih kamer, pravijo poznavalci. Vsak premik je zabeležen, informacije o zdravju ljudi in o njihovih zasebnih življenjih pa se še bolj temeljito skladiščijo in obdelujejo.