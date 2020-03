Apel vladi je namenjen pomoči socialno ogroženim samozaposlenim, ki doslej niso bili deležni nobenih ukrepov podpore, sporočajo avtorji spletne peticije. Kot so zapisali, je epidemija koronavirusa z ohromitvijo javnega življenja in zastojem gospodarstva mnoge med njimi že zelo prizadela, saj so ostali brez dela, zaradi česar bodo imeli tudi težave s poravnavanjem obveznih prispevkov za socialno zavarovanje.

Po podatkih peticije je v Sloveniji takšnih več kot 100.000 ljudi, kar je več kot 12 odstotkov delovnega prebivalstva.

Avtorji peticije vlado pozivajo, naj nemudoma sprejme interventni ukrep, ki bi od 1. marca do uradne razglasitve konca epidemije in ponovne vzpostavitve javnega, gospodarskega in kulturnega življenja samozaposlene oprostil plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke ter pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela.

Oprostitve plačila v višini minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja naj bodo upravičeni tisti, ki bodo v letošnjem letu zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bi lahko sredstva vrnili ob obračunu dohodnine, predlagajo.