"Naredil bom vse, da bi v čim krajšem času oblikoval narodno domoljubno in čim širšo vlado (...) Vedno sem želel enotnost," je dejal Ganc in pozval svojega tekmeca, premierja Benjamina Netanjahuja, da se mu pridruži.

Obljubil je, da bo sestavil vlado, ki bo zaščitila Izraelce pred novim koronavirusom, pa tudi pred "virusom ločevanja, sovraštva in negotovosti", poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelski predsednik Rivlin je v nedeljo po posvetovanjih z vodji parlamentarnih strank napovedal, da bo mandat za sestavo nove vlade danes podelil Gancu. Ta si želi oblikovati vlado narodne enotnosti z Netanjahujevo stranko Likud.

Na nedavnih parlamentarnih volitvah v Izraelu, že tretjih v letu dni, je največ glasov osvojil Likud aktualnega premierja Netanjahuja, ki pa si ni uspel zagotoviti zadostne podpore v parlamentu. Ganc, vodja sredinskega modro-belega zavezništva, naj bi si sedaj uspel zagotoviti podporo dveh ključnih strank.

Desničarski in verski blok pod vodstvom Netanjahuja je na predčasnih volitvah 2. marca osvojil 58 poslanskih sedežev, levosredinski blok pa 55. To pomeni, da nobeden nima potrebnih 61 glasov za večino v knesetu. Modra in bela stranka je osvojila 33 sedežev, največja stranka v 120-članskem knesetu pa je Likud s 36 poslanci.

Izraelsko ministrstvo za pravosodje je sicer v nedeljo sporočilo, da se bo sojenje Netanjahuju, ki je obtožen korupcije in bi se moralo začeti v torek, zaradi koronavirusa začelo 24. maja.