Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s SFC, Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, do nadaljnjega podarjajo na ogled izbor slovenskih filmov. Spored bodo bogatili vsak ponedeljek in četrtek, filmi pa bodo dostopni sedem dni. O novostih bodo obveščali po kanalih Baze slovenskega filma, SFC in na družbenih omrežjih.

Od danes sta dostopna kratki igrani film Dobro unovčeno popoldne (2016) in celovečerec Dober dan za delo (2018) režiserja Martina Turka. Prvi je na 63. mednarodnem festivalu kratkega filma Oberhausen prejal nagrado v tekmovalnem programu otroškega in mladinskega filma. Film Dober dan za delo je na 22. Festivalu slovenskega filma prejel vesno za posebne dosežke, svetovno premiero je doživel na predlanskem filmskem festivalu v Sarajevu.

Armin, ki je že dolgo nezaposlen, se odpravi na razgovor za službo šolskega hišnika. Na poti naleti na prometno nesrečo, in ko končno prispe do šole, je delovno mesto že oddano. Da bi preskrbel za sina in nosečo ženo, se zaposli kot varnostnik v klavnici. Kmalu ugotovi, da delavci kradejo in se odloči, da bo naredil, kar je prav, so vsebino Turkovega celovečerca povzeli na SFC. V filmu igrajo Aleksandar Seksan, Maja Zećo, Senad Alihodžić, Ermin Sijamija, Mladen Nelević, Muhamed Hadžović in Adijan Kulovac.

Na voljo brezplačni filmi

Od četrtka pa bosta brezplačno na voljo kratki film Nenad (2017) scenaristke in režiserke Yuliye Moline in Šum Balkana (2016) dokumentarni film ceste režiserja Borisa Petkoviča. Kaj se zgodi, ko se sodobna improvizirana glasba poveže z balkanskimi uličnimi glasbeniki? Kako to zveni? Tomaž Grom, slovenski kontrabasist, skladatelj, improvizator in raziskovalec zvočnega potenciala, je sedel v svoj kombi in po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja začel iskati sodelavce, so vsebino dokumentarnega filma povzeli v SFC. Poleg Groma v filmu nastopajo še Miroslav Matić, Nevaip Saliu, Dario Krmpotić, Edison Shukriu, Gentian Ymeri, Daniel Marinič, Šaban Karajić in Nermin Frljanović.

Javna agencija za knjigo (Jak) z današnjim dnem začenja spletno kampanjo, ki bo trajala dva tedna, in je kombinacija osveščanja o branju ter povabila k obisku spletnih knjigarn, ki omogočajo varno in brezplačno dostavo knjig. Uporabljali bodo že uveljavljeni ključnik #domacebranje ter delili bralne sezname in priporočila, osveščali o pomenu spoštovanja navodil s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za zdravje tudi skozi nagovore znanih oseb s področja kulture. Hkrati bodo ljudi napotovali na spletne knjigarne, ki omogočajo dostop do e-knjig in fizičnih knjig.

Kot je za STA še zapisala direktorica Jaka Renata Zamida, Jak kot državna institucija s kampanjo sporoča dvoje: ostanite doma - ostanite varni in zdravi ter berite knjige. Sporočila, ki jih želijo v tem času izpostaviti, so: branje zmanjšuje negativne posledice stresa, odganja tesnobnost in preganja osamljenost.