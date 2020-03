Devetinsedemdesetletnik se je nemškim navijačem zameril, potem ko je spretno zaobšel pravila, ki pravijo, da morajo biti nemški klubi v 51-odstotni lasti navijačev, in postal lastnik Hoffenheima. A milijarder sedaj utegne postati celo nemški nacionalni junak, saj naj bi po pisanju tujih medijev njegovo farmacevtsko podjetje CureVac iz Tübingena napravilo velik napredek pri razvoju cepiva za virus covid-19.

Tudi zato je po pisanju časnika Welt am Sontag ameriški predsednik Donald Trump Hoppu in njegovemu podjetju pripravljen plačati zajeten znesek, da svoj sedež preseli na drugo stran Atlantika, cepivo pa ponudi le ZDA. Odmevno vest je agencij Reuters potrdilo tudi nemško ministrstvo za zdravje, a je Hopp vsakršna namigovanja zavrnil in zatrdil, da cepivo ni naprodaj ter da ga namerava ponuditi celotnemu svetu.

»To je izvrstna odločitev vodstva podjetja. Z odločitvijo, da cepivo ponudijo celotnemu svetu, so dali jasen znak, kako je v času krize treba postopati. Nemčija ni naprodaj,« je za televizijsko hišo ARD dejal nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier.