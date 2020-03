V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, ki zaposluje približno 3400 ljudi in je največji slovenski izvoznik, je davišnja dopoldanska izmena redno nadaljevala proizvodnjo. V podjetju sicer več težav kot redna dobava sestavnih delov ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa povzroča zagotavljanje prihoda zadostnega števila delavcev. Stanju se bodo sproti prilagajali, so zatrdili.

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je ocenila, da je zagotavljanje zadostnega števila delavcev trenutno glavna težava, saj so delavci vezani zgolj na lastni prevoz. Sicer pa je Revoz uvedel vrsto ukrepov za zajezitev morebitne okužbe s koronavirusom, glede na stanje pa uvaja dodatne.

Pri sprejemu tovornjakov je v tovarni obvezno razkuževanje rok in merjenje temperature, za voznike je obvezno nošenje mask, spoštovati morajo tudi minimalno medsebojno razdaljo. V jedilnicah je obvezno razkuževanje rok, razdeljevanje obedov so podaljšali, samopostrežni del restavracije so ukinili. Obiski, sestanki, izobraževanja in službena potovanja so večinoma odpovedana, izvajajo le najnujnejša srečanja, po možnosti s čim manjšo udeležbo. Zadrževanje ob avtomatih za napitke so prepovedali in uvedli dodatno čiščenje ter prezračevanje prostorov.

Vsem voznikom so priskrbeli potrebno zaščitno opremo, svetovali so jim tudi primerno obnašanje v stikih z drugimi ljudmi. Slokar je povedal še, da večjih težav pri prehodu državnih meja zaenkrat nimajo, poteka pa vse nekoliko počasneje kot v normalnih razmerah. V prihodnje se bodo prilagajali razmeram in sledili navodilom vlade.

V Gorenju, kjer so že pred dnevi sprejeli vrsto zaščitnih ukrepov, so danes dodatno začeli še z nadzorom s termovizijskimi kamerami, med vikendom pa je potekala tudi dezinfekcija površin znotraj varovanega območja, ki jo izvajajo redno. Proizvodnja danes po podatkih iz podjetja normalno poteka. Večinoma zaradi varstva otrok je doma ostalo okoli 200 delavcev, kar je dobrih pet odstotkov vseh zaposlenih.

Zaposlene od začetka nevarnosti okužbe opozarjajo na preventivno samozaščitno ravnanje. Dnevno uvajajo dodatne preventivne ukrepe. Dobava delov je otežena in jo z velikimi prizadevanji še uspevajo zagotavljati, so še povedali v Revozu, kjer so zaradi neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica širjenja novega koronavirusa na Kitajskem in neredne dobave motorjev iz tovarne v Turčiji, v začetku meseca za tri dni že začasno zaustavili proizvodnjo.

V Mlinotestu proizvodnja teče dalje

V ajdovski družbi Mlinotest proizvodnja dela nemoteno. Režijski delavci delajo od doma, proizvodnja pa obratuje brez prekinitev. Predsednik uprave Mlinotesta Danilo Kobal je za STA povedal, da so del proizvodnih delavcev poslali domov, da bi v primeru izbruha bolezni nadomestili tiste, ki trenutno delajo. Tako bi zagotovili nemoteno proizvodnjo vsaj osnovnih živil, kot sta moka in kruh.

V Mlinotestu še vedno izpolnjujejo vsa naročila, res pa je, da izvoz in uvoz potekata počasneje, predvsem zaradi prehodov državne meje s Hrvaško in Srbijo. Surovine so doslej dobili vse, težave pa v prihodnje pričakujejo pri dobavi embalaže in kvasa. Kobal je povedal še, da naročene zaloge surovin zaenkrat dobijo brez težav, bi se pa te lahko pojavile, če bi želeli nekoliko povečati obstoječe zaloge.

V nekaterih podjetjih pa so začasno zaustavili proizvodnjo. Za teden dni se je tako zaustavila proizvodnja v nazarskem izdelovalcu gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati. To je vodstvo svojim zaposlenim in agencijskim delavcem sporočilo v nedeljo. "V naslednjih dneh bo vodstvo družbe glede na razvoj dogodkov v Sloveniji skupaj s predstavniki zaposlenih odločilo o trajanju in načinu nadomeščanja v času odsotnosti zaradi zaprtja tovarne," so po pisanju časnika Večer sporočili zaposlenim in dodali, da so v podjetju vzpostavili tudi krizni menedžment.

Tudi v begunjskem Elanu je bila sprejeta odločitev, da iz preventivnih razlogov v skrbi za zdravje delavcev začasno, predvidoma za tri tedne, zaustavijo delovni proces v vseh divizijah, športni, navtični in energetski. V podjetju pravijo, da bodo zagotovili ukrepe za varnost kompleksa in preprečevanje škode. Ko se bodo razmere umirile, bodo delavce obvestili preko svojih vodij, predstavnikov zaposlenih in po elektronski poti.