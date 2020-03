»Mislim, da je bila naša tekma sploh zadnja, ki se je odigrala. O prekinitvi so nam povedali naslednji dan, oziroma kot ekipa smo naslednji dan imeli prost na koledarju že kar nekaj časa. Tekom tega prostega dne so nas obvestili, da se bo liga začasno prekinila zaradi tega virusa. Tako kot tudi košarka, nogomet, baseball. Gre za neizbežno in mislim, tudi pravilno odločitev,« je o prekinitvi sezone uvodoma na svoji spletni strani dejal 32-letni kapetan Los Angeles Kings.

Kopitar je dodal, da za zdaj nima nobenih uradnih informacij o tem, koliko časa bo trajala prekinitev. A po neuradnih informacijah, meni, da vsaj dva tedna.

Kot je še povedal Kopitar, posebnih nasvetov, kako ravnati, igralci niso dobili: »Povedano po domače, smo doma naredili kar karanteno. Čim več časa bomo ostali v hiši, čim več časa bomo v takšnem okolju, kjer nisi blizu večjih množic oziroma blizu ljudi, da je ta verjetnost okužbe malo manjša.«

Kopitar je priznal, da se že po nekaj dneh karantene pozna razlika: »Ja, zagotovo. Ko je konec sezone, je konec sezone in se na to normalno pripraviš. Ko pa se liga prekine kar čez noč, pa je naslednji dan zelo čuden, ko ne moremo iti na trening in ni vsakdanje rutine, ki smo je vsi zelo navajeni. Še kakšen dan ali dva bosta potrebna, da se na vse skupaj navadimo, nato pa bomo nekako živeli tudi to življenje.«

Losangeleški kralji so se to sezono sicer že hitro poslovili od boja za končnico. Kopitar je dejal, da si bo sam sezono zagotovo bolj zapomnil po novem koronavirusu. »To sezono oziroma nasploh leto 2020 si bomo vsi zapomnili zaradi virusa. Sam začetek sezone je bil sicer še nekako, nato pa smo okrog 10., 15. tekme padli, skopali smo si veliko luknjo, ki je bila na koncu pregloboka. Zadnjih deset tekem smo igrali hokej, ki smo ga pričakovali že prej. Prišel pa je malo prepozno. Na žalost končnice ne bo, a mislim, da so bile letošnje spremembe v sami ekipi dobre. Mislim, da smo nekako usmerjeni v pravo smer in da se bo vse to, kar smo s preobrazbo ekipe začeli že v lanski sezoni, pokazalo bolje in malce hitreje v naslednjih letih,« je prepričan Kopitar.

Ve, da lahko igra še boljši hokej

O številnih odhodih in prihodih igralcev to sezono Kopitar pravi, da občutki niso preveč dobri, sploh zato, ker so igralci, ki so odšli, igralci, s katerimi so skupaj osvojili dva Stanleyjeva pokala: »Z vsemi smo bili skupaj vsaj deset let. Zelo težko je, ko gredo, a moraš se nekako prepričati, da čas in kariera tečeta naprej. Moraš gledati naprej in ne nazaj. Gotovo ni lahko, a mislim, da so pred nami svetlejši dnevi.«

Že pogled v statistiko pokaže, da je Kopitar to sezono igral odlično: »Morda moja igra ni bila ravno super, je pa zadovoljiva. Vem, da lahko igram še boljši hokej, vem, da lahko naberem še več točk. Upajmo, da bo to prišlo v naslednji sezoni. Če pa pogledam za nazaj, sem bil zdrav. Nekaj manjših poškodb je bilo, a zamudil nisem nobene tekme, kar je zelo zadovoljivo. To je lepa popotnica za naprej.«