Pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše se je pred dnevi sestavil Krizni štab Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Štab, ki ga je vlada sicer imenovala v petek, je kot eno izmed platform obveščanja vzpostavil tudi uradni twitter profil.

Številne uporabnike priljubljenega družbenega omrežja je sprva zmotil retvit objave tednika Demokracije, ki je izpostavila zgodbo z Janom Plestenjakom, kasneje pa se je na uradnem profilu znašel tudi spodnji retvit objave uporabnika Marko: »Psihiatri iščejo 4 paciente, ki so utekli iz karantene. Imajo virus covid-marks/lenin«, k sporočilu pa so bili pripeti tudi zajemi zaslona, na katerem med drugim vidimo novice z Dnevnika in Mladine.

Na neprimerno hujskaško početje se je odzval koordinator Levice Luka Mesec: »Vlada je postavila Krizni štab RS, ki ga je takoj(!) začela uporabljati za pritlehno politično obračunavanje. Tako so v dveh dneh pokopali obljube Zdravka Počivalška, da bo "tokrat drugače", da to "ne bo vlada ene same stranke".« Odzval se je tudi uradni govorec vladnega kriznega štaba Jelko Kacin: »NIMAM in tudi NE ŽELIM imeti dostopa do TW profila Krizni štab Republike Slovenije dokler ne ugotovimo kdo je "vdrl" v profil.«

Zaradi spornih vsebin, ki so se znašle na profile kriznega štaba, je prišlo do ugibanj, ali je to sploh uradni profil Kriznega štaba RS. Vsa ugibanja o lažnem profilu pa je utišal novi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je na twitterju potrdil, da gre za uradni profil. Omembe profila so se prav tako znašle med zapisi z družbenih omrežjih drugih politikov. Na primer novi premier Janeza Janša, v svojih sporočilih pa je bil označen tudi s strani uradnega profila vlade RS.

NIMAM in tudi NE ŽELIM imeti dostopa do TW profila Krizni štab Republike Slovenije dokler ne ugotovimo kdo je "vdrl" v profil. — JelkoKacin (@JelkoKacin) March 16, 2020

Je — Aleš Hojs (@aleshojs) March 15, 2020