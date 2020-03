Tisti, ki si bodo zaželeli kuhinjo v trendih 2020, bodo tako imeli več odprtih polic in kombinacijo več lesnih barv, na primer fronte v dveh barvah lesa, stensko oblogo v tretji barvi in pult v četrti barvi. Med barvami pa prevladujejo tople in svetle hrastove barve, rjavi toni, bela in magnolija, smetanasta barva, siva in antracitni odtenki.

Otok in čim več delovne površine Šankov v kuhinji ni več, otoki pa so obvezni, če le prostor to dopušča. Klasičen otok je globine 97 centimetrov, dolžina pa po želji oziroma glede na velikost prostora. Strokovnjaki iz salona Prevc poudarjajo, da je najprej nujno misliti na čim več delovne površine. Običajna je postavitev kuhinje v eni liniji z otokom ali kuhinja v obliki črke L, kjer je en del kuhinjski polotok, kar pomeni, da je otok s pultom povezan z drugimi kuhinjskimi elementi v liniji. Nekatere kuhinje imajo tudi poseben zajtrkovalni kotiček, ki ga ponavadi predstavlja podaljšan pult.

Misliti na optimalna delovna opravila Velik prostor je enostavno opremiti, saj je običajno dovolj odlagalne in shranjevalne površine ter delovne površine. V tem primeru je kuhinjski otok lahko poljubne dolžine. Paziti je treba le, da se delovna opravila opravi optimalno, da ni prevelike razdalje med vodo in štedilnikom ter da je hladilnik blizu kuhinjskih elementov, če je samostoječ. Pri opremi manjšega prostora je treba poskrbeti za dovolj delovne površine, med koritom in štedilnikom pa naj bo tekoči meter delovne površine. Paziti je treba še na delovni trikotnik hladilnik – štedilnik – pomivalno korito. Obvezno je že ob izrisu pomisliti še na več predalnikov različnih dolžin.

Kuhinjski pulti in obloge Običajni pult je laminat v lesnem dekorju debeline štiri centimetre, pulti pa so lahko debeli tudi do deset centimetrov. Povpraševanja po kamnitem pultu, iz granita ali kerrocka, je v salonih pohištva Prevc bolj malo. Ko pomislimo na čiščenje, bi kuhinjski mojstri vsem priporočili gladke in vzdržljive, predvsem pulte iz nevpojnih materialov. Tukaj se je treba o materialu še posebej pogovoriti in predvideti, kako se bo obnašal ob določeni temperaturi in tudi tekočini, na primer olju. Stenske obloge so vizualno največkrat v istem lesnem dekorju kot pult, moderne kuhinje imajo steklo, rustikalne pa keramiko. In ja, keramika večjih dimenzij je spet aktualna, predvsem pri rustikalnih kuhinjah.

Koti – idealne rešitve ni Idealne rešitve v kotnih elementih ni. Stranke lahko pri kotnih elementih izberejo izvlečne košare ali ledvičke, vrtljive ali klasične police. Še vedno pa je nekaj prostora v vsakem primeru neizkoriščenega, čiščenje izvlečnih košar, ledvičk in vrtljivih polic pa tudi ni enostavno. Včasih strankam predlagajo, da pustijo mrtvi kot in spredaj raje namestijo predalnik, ki je najbolj funkcionalen element.

Ne kupujte najcenejše Splošno in preverjeno pravilo pri izbiri bele tehnike je: Ne kupujte najcenejše! To poleg strokovnjakov v salonu pohištva Prevc priporočajo tudi številni drugi poznavalci bele tehnike, ki imajo pod svojim okriljem še servis bele tehnike. Večina štedilnikov v ponudbi pri Prevčevih je indukcijskih, pečica ima možnost pirolize, nekaj je tudi kombinacij navadne in parne pečice za bolj zdrav način priprave hrane. Kdor pa želi plinski štedilnik, mora predvideti tudi prostor za plinsko jeklenko, če ni druge rešitve. Hladilnikov je več vgradnih, samostoječi pa pridejo v poštev le, če prostor to dopušča in ti stojijo tik ob kuhinji.