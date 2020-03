V torek bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bo oblačnost od severa naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 16 do 20, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bo na severovzhodu možna kakšna kaplja dežja, v sredo dopoldne pa se bo razjasnilo. Čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. V četrtek bo sončno.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo, severnim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje je s šibkimi jugozahodnimi vetrovi začel dotekati toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala.

V torek bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa bo oblačnost od severa naraščala. V krajih severno od nas bodo zvečer možne manjše plohe.

Biovreme: V ponedeljek in sprva tudi v torek bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden. V torek popoldne in zvečer se bo vremenska obremenitev nekoliko okrepila.