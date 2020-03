Premier liga je bila zaustavljena do 3. aprila, a je bilo vodstvo angleškega nogometa med zadnjimi z odločitvijo o odpovedi. Nekdanji igralec Manchester Uniteda, ki danes zastopa barve Derbyja Countyja Wayne Rooney, pa je prepričan, da so pristojni prepozno povlekli potezo. »Za nogometaše, člane ekip in njihovih družin so težki tedni, polni skrbi. Tako vlada kot vodstvi nogometne zveze in premier lige se niso izkazali kot dobri vodje,« je 34-letni vezist zapisal v svoji kolumni za Times. Rooney verjame, da se v takšnih primerih šport enostavno mora ustaviti, saj gre navsezadnje samo za šport ne glede na to, »ali se boriš za obstanek ali ligaški naslov«.

»Preostale športne panoge, kot so tenis, formula ena, ragbi, golf in nogomet, in v drugih državah so vse prekinili, nam pa so rekli, da moramo nadaljevati. Zagotovo se je veliko nogometašev spraševalo, ali je bila takšna odločitev povezana z denarjem. Zakaj je bila odločitev sprejeta šele v petek? Zakaj je moral najprej zboleti Mikel Arteta? Na koncu je bila sprejeta prava odločitev, a počutim se, kot da smo nogometaši v Angliji poskusni zajčki. Če se bo okužil kakšen izmed mojih sorodnikov zgolj zato, ker sem moral igrati v razmerah, ki niso bile varne, bom primoran zelo dobro premisliti, ali bom še kdaj igral nogomet. Tega avtoritetam ne bi nikoli odpustil,« je zapisal Rooney.