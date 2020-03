Podjetje, ki je svojo prvo toplotno črpalko razvilo že daljnega leta 1976, je v lanskem letu doseglo kar 27-odstotno rast v primerjavi z letom 2018. »13,3 milijona evrov vreden promet je rekord v vsej 30-letni zgodovini podjetja,« pravi direktor Kronoterma Bogdan Kronovšek, ki vzroke za to vidi v dobrem investicijskem ozračju in novih rešitvah, ki so dvignile zaupanje partnerjev in investitorjev.

Certifikat znak kakovosti v graditeljstvu

Kronoterm je za svoje visokokakovostne in okolju prijazne toplotne črpalke prejel priznanje znak kakovosti v graditeljstvu. Gre za certifikat, ki investitorjem, kupcem, naročnikom in drugim zagotavlja visoko kakovost v stroki graditeljstva, prejmejo pa ga tista podjetja, ki uporabnikom ponujajo izdelke, ki dosegajo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive kriterije za kakovost. Bogdan Kronovšek v certifikatu prepoznava velik pomen, saj, kot pravi, daje kupcem še dodatno neodvisnost in strokovno potrditev, da je njihova investicija v Kronotermove rešitve resnično varna, trajna, kakovostna ter v koraku z zadnjimi tehnološkimi dosežki. »Hkrati pa predstavlja veliko potrditev za trud, ki smo ga v projekt vložili prav vsi kronotermovci, naši partnerji, ki toplotne črpalke vgrajujejo, in seveda tudi naši dolgoletni uporabniki. S svojimi izkušnjami in predlogi so nam pomagali narediti ogrevanje še bolj uporabno, udobno ter okolju, pogledu in ušesom prijazno,« dodaja.

Večkratna savinjsko-zasavska gazela, ki zaposluje 75 sodelavcev različnih profilov, je s svojimi rešitvami prisotna na več kot 15 trgih. »Najpomembnejši je seveda domači, ki predstavlja dobro polovico našega prometa,« poudarja Kronovšek. Dodaja, da so uspešni tudi v Avstriji, Švici in Italiji, kjer se kupci najbolj zavedajo pomembnosti kakovostnih naprav ter dizajna, ki se zlije z arhitekturo in okolico. Poleg tega, da domači trg predstavlja večino prometa, pa se Kronoterm na slovenske partnerje zanaša tudi pri dobaviteljih. Vse, kar je mogoče dobiti v Sloveniji na področju komponent, polizdelkov in storitev, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, podjetje naroča doma. Glede na to, da Slovenija trenutno z nepovratnimi sredstvi podpira investicije v okolju prijazno ogrevanje, v Kronotermu domače poslovno okolje ocenjujejo kot spodbudno. Edino skrb jim predstavlja novi državni energetski načrt, ki postavlja fosilna goriva, kot je zemeljski plin, v ospredje in kot prioritetna.