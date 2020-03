Kot poroča časnik, skuša ameriški predsednik Donald Trump nemške znanstvenike z visokimi finančnimi spodbudami zvabiti v ZDA ali pa si v podjetju zagotoviti cepivo ekskluzivno za svojo državo. Politiki v Berlinu so se že odzvali z ostrimi kritikami.

V podjetju so za medije pojasnili, da pogodba, ki bi cepivo ekskluzivno zagotavljala ZDA, za njih ne pride v poštev. »Želimo razviti cepivo za vse in ne le za posamične države,« poslovodjo in soustanovitelja holdinga Hopp BioTech, kamor sodi tudi CureVac, Christofa Hetticha citira časnik Mannheimer Morgen.

Hettich je za časnik potrdil, da v podjetju že od januarja razvijajo cepivo proti novemu koronavirusu. Solastnik Dietmar Hopp pa je že zatrdil, da zavračajo vse poskuse vpliva na politiko podjetja in da sedež in znanje ostajata v Tübingenu.

To zahtevajo tudi nemški politiki, ki jasno sporočajo, da razvoj v tem podjetju s sredstvi podpira tudi nemška država in da pri razvoju cepiva sodelujejo tudi nekateri nemški inštituti. Nemčija pa izdatno podpira tudi združenje Cepi, partnerstvo Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije, posameznih držav, vlagateljev in podjetij, ki skrbi in podpira tudi razvoj novih cepiv. »Cepi je naročil razvoj v CureVacu,« pravi tiskovni predstavnik nemške vlade.

Gospodarski minister Peter Altmaier iz vrst krščanskih demokratov (CDU) je ob tem poudaril interes Nemčije, da doma in v Evropi proizvaja učinkovine in cepivo. Opozoril je, da ima ministrstvo pravico, da si natančno ogleda morebiten prevzem nemških podjetij iz tujine in to po potrebi prepreči. »Posebej, kadar gre za interese nemške ali evropske varnosti,« dodaja.

Kritični so v nemški socialdemokratski stranki SPD, kjer poudarjajo, da je treba poskuse ZDA, da si zagotovi ekskluzivo nad cepivom, preprečiti. »Kapitalizem ima meje. Če obstaja cepivo, mora biti dostopno vsem. Vse ostalo je škandal. Pri pandemiji gre za vse ljudi in ne za politiko America first,« pravi vodja poslanske skupine SPD v nemškem bundestagu Bärbel Bas.