Zahovića za športnega direktorja Olimpije!

Veliko je simbolike v odhodu športnega direktorja Zlatka Zahovića iz Nogometnega kluba Maribor. Burna in izjemno uspešna era sodelovanja se je uradno končala na petek, 13., v 13. letu delovanja v Ljudskem vrtu. Z odstopom trenerja Darka Milaniča in odhodom Zahovića, ki je odšel na lastno željo, potem ko je uvidel, da je razhod neizogiben, je obglavljen športni del najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba. Pod Kalvarijo imajo srečo, da je slovo dveh arhitektov uspehov Maribora v zadnjem desetletju v senci koronavirusa, saj je nogomet trenutno v globoki senci skrbi za zdravje. V nastalih okoliščinah, ko je Maribor v globoki krizi rezultatov, igre, javne podobe in tudi načetih medsebojnih odnosov, mu je prekinitev prve slovenske lige vsaj do konca marca prišla kot naročena, da konsolidira svoje vrste.