No, minilo je natanko 36 ur in v soboto zvečer je novi premier Janez Janša na prvo sejo kriznega štaba za spopad s koronavirusom za uradnega govorca tega štaba pripeljal – Jelka Kacina, ki je to funkcijo nastopil takoj.

Premierju Janši se zahvaljujemo za razumevanje, ker nas je poslušal in takoj uslišal, ter ga prosimo, naj še vnaprej tako zavzeto kupuje in bere Dnevnik. Zagotavljamo mu, da mu bomo na tem mestu, za katerega smo bili doslej prepričani, da velja za šaljivo rubriko, še večkrat posredovali kak podoben predlog – kadrovski, vsebinski, kar koli že – zastonj, seveda. Ker saj veste: naša želja Janšev ukaz. N.N.