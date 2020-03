Pozabljene Ljubljančanke - Helena Puhar: zavzemala se je za spolno vzgojo Zavzemala se je za spolno vzgojo v šolah

Pedagoška svetovalka Helena Puhar, ki je zagovarjala neavtoritarno vzgojo in bila pobudnica širjenja spolne vzgoje v šoli, je bila soustanoviteljica Vzgojne posvetovalnice. Svoje poglede in znanje o vzgoji je zapisala tudi v številnih člankih in knjigah.