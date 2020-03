V izboru slik, ki jih bodo ponudili po spletni dražbi, je veliko portretov, tihožitij, slik trompe l'oeil in žanrskih slik, ki odražajo prefinjen okus, po katerem je znan Valls. Naprodaj bodo primerki glavnih slikarskih šol zahodne Evrope od 16. do 20. stoletja, ki jih je trgovec zbral v 30 letih delovanja v svetu umetnosti.

Dražba bo potekala le po spletu. Med 1. in 8. aprilom bodo predstavili več kot sto slik, skrbno izbranih glede na njihove motive in kakovost. Dražba bo ponudila edinstveno priložnost za nove in uveljavljene kupce, da odkrijejo vrline zbirateljstva. Cene se bodo gibale od manj kot tisoč do 30.000 funtov. Dela na dražbi bodo v živo na ogled tudi v galerijah dražbene hiše Sotheby's na New Bond Street med 4. in 8. aprilom.

Vallsova galerija v londonskem okraju St. James's deluje že skoraj štiri desetletja in slovi kot vodilna v trgovanju slik starih mojstrov, specializirana za nizozemska, flamska in španska dela. Priznana je po razstavah, ki jih ponuja enkrat letno v času okrog Tedna slik starih mojstrov, in po razstavljanju na Evropskem sejmu lepih umetnosti v Maastrichtu.

Vodja oddelka za dela starih mojstrov pri Sotheby's Andrew Fletcher je dejal, da so navdušeni, da lahko sodelujejo z vodilnim trgovcem starih mojstrov in ponudijo priznana ter eklektična dela, ki se raztezajo čez pet stoletij. »Odkar so leta 2017 začeli spletne dražbe Old Masters, so se te izkazale kot vplivna platforma, ki odpira polje novim občinstvom, uveljavljenim kupcem pa daje novo sredstvo za dodajanje k njihovim zbirkam. Pri londonski dražbeni hiši se je sicer digitalno trgovanje z umetninami že dodobra uveljavilo, pravijo tamkajšnji dražbeniki.