»Lani smo bili priča lepim namenom in dejanjem, ko so ljudje gledali izven okvirja etiket in razlik, gledali na druge ljudi kot človeška bitja in se poenotili po tem grozljivem strelskem napadu,« sta v pozivu zapisala imama mošej al Noor in Linwood, kjer se je zgodil napad. Ardernova je poziv delila na svojem Facebooku.

»Najina globoka želja je, da se množična podpora ob napadu pretvori v nekaj trajnega - nekaj, kar koristi vsakomur,« sta zapisala imama.

Avstralski desničarski skrajnež Brenton Tarrant je 15. marca 2019 izvedel strelski pohod na dve mošeji v Christchurchu, v katerem je ubil 51 ljudi, med njimi otroke. Svoj pohod je tudi snemal in ga prenašal v živo preko spleta. Za danes predvideno slovesnost v spomin na žrtve napada so zaradi koronavirusa odpovedali.