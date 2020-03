V hrvaški HDZ danes volijo vodstvo stranke

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković ter saborski poslanec in nekdanji hrvaški zunanji minister Miro Kovač sta kandidata za predsednika stranke na današnjih volitvah v HDZ. Več kot 210.000 članov HDZ danes voli tudi namestnika predsednika in štiri podpredsednike.