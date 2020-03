"Prihajamo v najtežje obdobje in moramo biti samoodgovorni. Upoštevati moramo vsa navodila, ki jih data Nacionalni institut za javno zdravje in ministrstvo za zdravje. Pri tem pričakujem, da smo pogumni, da nismo panični in da smo predvsem solidarni. Pazimo in poskrbimo, da bo obdobje teh 14 dni minilo v čim manjši meri okužb," je v video nagovoru meščanom dejal Janković.

Naštel je ukrepe, ki so jih v ljubljanski občini sprejeli v zadnjih dneh. Med njimi je izpostavil, da so se srečali z direktorji zavodov in podjetij ter ravnatelji vrtcev in šol. Vsem sodelavcem (12.000) so omogočili delo od doma, v tesnih stikih pa so z ljubljanskim UKC in ZD Ljubljana.

"Ponudili smo vrtec in šolo Vodmat za otroke tistih zdravnikov, ki so dežurni na infekcijski kliniki in porodnišnici. Podoben ukrep smo naredili za otroke vseh naših zaposlenih, ki morajo biti v službi," je dejal Janković in v izjavi za TV Slovenija omenil tudi pripravljenost ponudbe uporabe dodatnih objektov za potrebe obvladovanja epidemije, če bo to potrebno.

Ob polnoči ustavljen LPP, parkirišča brezplačna Opolnoči ustavljen promet Ljubjanskega potniškega prometa, vendar bodo mesečne vozovnice veljale še v aprilu. Dejal je, da so od danes od 12. ure vsa parkirišča v mestu, ki so v lasti MOL, prosta oziroma brezplačna, tako tista za zapornicami kot plačljiva na parkomatih, izjema so garažne hiše. "Trgovine z živili morajo ostati odprte, poskrbeti moramo, da so vsi preskrbljeni. Hvala vsem prostovoljcem, ki pomagajo, da dobijo vse potrebščine starejši tako doma kot v domovih za starejše. Bi pa pozval vse prebivalce, da ne delajo panike in ne kupujejo potrebščin na zalogo, kajti vlada zagotavlja, da ima dovolj rezerv vsakega blaga," je o trgovinah dejal Janković. Veseli ga, da "so bili izdani ukrepi za vso državo, sledili bomo vsem navodilom, ki jih bo dala vlada".