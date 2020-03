Nogometnega zvezdnika so minulo poletje povezovali z vrnitvijo v Barcelono, a je bilo 200 milijonov evrov, kolikor so zanj zahtevali pri Paris Saint-Germainu, za Katalonce previsok znesek. A kot pišeta tako ESPN kot španski športni dnevnik Marca, so se pri francoskem velikanu sedaj odločili, da bodo pred pričetkom prihodnje sezone spustili zahtevano ceno za Neymarja na 150 milijonov evrov.

Osemindvajsetletnika s klubom sicer veže še dveletna pogodba, a naj bi Parižani dokončno izgubili potrpljenje in ugodili nogometaševim zahtevam, ki želi že dalj časa zapustiti klub. Nižja cena za Brazilca utegne znova vzbuditi zanimanje Barcelone, ki pa bo bržkone morala najprej prodati nekaj nogometašev, preden se bo s Francozi. znova usedla za pogajalsko mizo.