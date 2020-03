Med intervencijo se je kršitelj policistom uprl z uporabo borilnih veščin in ob tem policiste telesno poškodoval. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva in sicer fizično silo, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje ter kršitelja obvladali. Zatem je kršitelj izgubil zavest in kljub takojšnji zdravniški pomoči ter daljšemu oživljanju na kraju intervencije umrl.

Na kraj dogodka sta prišla dežurni preiskovalni sodnik in dežurni okrožni državni tožilec, vendar je preiskovalni sodnik na kraju ogled prepustil policiji. Ker preiskava še poteka več informacij sledi.