Po ukazu italijanskih oblasti so vse športne prireditve na Apeninskem polotoku prekinjene do 3. aprila, a številni so prepričani, da bo glede na visoko stopnjo okuženih oseb s koronavirusom prepoved trajala še precej dlje. Italijanski mediji namreč vsak dan poročajo o novih okužbah tudi med športniki, med katerimi so tudi številni nogometaši iz elitnega italijanskega prvenstva. Po zadnjih informacijah je samo pri Sampdorii pozitivnih na testu za koronavirus kar sedem igralcev.

Časnik La Repubblica tako poroča, da je vse večja verjetnost, da se bo serie A nadaljevala šele 3. maja in se zaključila 30. junija. Obenem poudarja, da so to le najbolj optimistične napovedi, saj nihče ne ve, kako dolgo bo v Italiji vladalo izredno stanje.