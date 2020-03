»Tudi mi smo v teh trenutkih na vaši strani, na strani naših angelov, da zmagate na najpomembnejši tekmi od vseh,« je sporočil zdravnikom in ostalemu osebju bolnišnice v Bergamu, enem izmed največjih žarišč novega koronavirusa.

Iličić je zabil štiri gole pred praznim stadionom v Španiji in na eni zadnjih nogometnih tekem, ki so jih igrali v Evropi, postal junak Bergama in tudi Italije, ki jo je zdravstvena kriza najbolj prizadela.

Z 32 leti je postal najstarejši nogometaš, ki je v izločilnih bojih lige prvakov dosegel štiri zadetke na eni tekmi, in prvi, ki mu je to uspelo v gosteh. Ter eden izmed petih s štirimi goli v izločilnih bojih lige prvakov. Pri slednjem se je pridružil Simoneju Inzaghiju, Mariu Gomezu, Robertu Lewnadowskemu in Lionelu Messiju; slednji je to zmogel dvakrat.

Iličić je bil pred prekinitvijo športnih tekmovanj v življenjski formi, samo v tem letu je dosegel 14 golov, v tej sezoni pa na 29 tekma v vseh tekmovanjih 21.