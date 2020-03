Smrtni nesreči pri Novem mestu in Črnomlju

V soboto zgodaj popoldan sta se v okolici Novega mesta in okolici Črnomlja zgodili dve ločeni prometni nesreči s smrtnim izidom, v kateri sta umrla 36-letni voznik osebnega avtomobila in 46-letni voznik tovornega avtomobila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.