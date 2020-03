Huda prometna nesreča na belokranjskem usodna za 36-letnega voznika

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila danes okoli 13.30 na cesti med Črnomljem in Ručetno vasjo, pri kraju Lokve, je umrl 36-letni voznik osebnega avtomobila. V trčenju sta poškodovana tudi voznik drugega vozila in otrok v njegovem vozilu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.