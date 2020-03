Število potrjenih okužb se je v 24 urah povečalo za 40. Po regijah ljubljanski in novomeški sledita celjska (27 potrjenih okužb) in mariborska (13 okužb), je vlada sporočila prek Twitterja. Tudi ti podatki so do 11. ure.

Gledano po skupkih okužb je največji v Ljubljani (46 oseb), Šmarju pri Jelšah (26), Metliki (25) in Mariboru (5).

Do 11. ure, ko je bilo potrjenih 180 primerov okužb, je bilo med okuženimi več moških, in sicer 93. Gledano po starostnih skupinah je bilo do 15. leta 14 okuženih, med 16. in 29. letom 39, med 30. in 49. letom 56, med 50. in 59. letom pa 37. V starostni kategoriji nad 60 let je bilo 34 primerov potrjenih okužb.

Slovenija je zaradi nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom razglasila epidemijo in sprejela številne ukrepe, pričakovati pa je, da bo nova vlada, ki jo vodi Janez Janša, sprejela tudi nove ukrepe.