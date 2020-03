O takšnih "skupnih" podvigih poročajo iz vse Italije. Eden takšnih je pobuda z nazivom #unitimalontani (združeni, a narazen), ki je pozvala Italijane, da vsak konec tedna ob 18. uri skupaj zapojejo. V petek so tako po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapeli italijansko himno, danes pa je na vrsti ena najbolj znanih italijanskih popevk Azzurro.

Na neko drugo pobudo so Italijani danes opoldne skupaj zaploskali vsem zdravstvenim delavcem, ki se borijo proti novemu koronavirusu. V rimski četrti Trastevere pa bodo ob 20. uri zadoneli zvonovi vseh tamkajšnjih cerkva v znak solidarnosti z vsemi ljudmi, ki trpijo zaradi nastalih okoliščin, so sporočili iz tamkajšnje katoliške organizacije.

Italija je država, ki jo je epidemija novega koronavirusa v Evropi najbolj prizadela. V njej je doslej po zadnjih podatkih zaradi covida-19 umrlo 1266 oseb, okuženih je 17.660 oseb.

Da bi preprečili nadaljnje širjenje virusa, so državne oblasti uvedle karanteno. Zaprli so bare, lokale in večino trgovin ter prebivalcem odredili, da ostanejo doma, če nimajo nujnih opravkov. Ukrep bo veljal najmanj do 25. marca.

Čeprav gre za izjemno oster ukrep, ga Italijani zaenkrat mirno prenašajo. S številnih stavb so izobesili pisane napise Andra tutto bene (Vse bo v redu).