Zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, na meji z Madžarsko je prepovedan promet za vsa vozila, ki prihajajo iz Italije. Promet poteka samo preko prehodov Pince in Dolga vas. Prav tako do zastojev prihaja na mejnih prehodih s Hrvaško, saj ta na meji zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije.

Na meji z Italijo so še naprej zaprti vsi manjši mejni prehodi. Odprti ostajajo Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok ter Škofije.

Na slovensko-italijanski meji sicer velja omejitev tovornega prometa pri vstopu v Slovenijo, katerega končna destinacija ni Slovenija. Omejitev ne velja v primeru prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Na prehodu Vrtojba v smeri Razdrtega ter na prehodih Fernetiči v smeri Gabrka in Škofije v smeri Kopra lahko mejo prečkajo tovorna vozila, v kateri so slovenski državljani, tisti s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in tovorni promet s končnim izhodiščem v Sloveniji.