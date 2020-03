3,67 m je dolžinska mera novega hyundaija i10, s čimer je od predhodnika daljši za tri centimetre. Njegov prtljažnik ima prostornino 252 litrov, kar je enako kot prej.

1,1 mio. primerkov i10 so prodali v prvih dveh generacijah, od leta 2007 do danes.

»Hyundai i10 je naš najmanjši model, osnova za njegovo prodajo pa je vedno večja rast urbanih središč. Ne glede na to, da se konkurenca iz tega razreda umika, pri Hyundaiju segment A še naprej prepoznavamo kot pomembnega za znamko,« pravi Dijana Pajnkihar, Hyundai Slovenija.

49 in 62 kW oziroma 67 in 84 konjskih moči premoreta litrski in 1,2-litrski bencinski motor, ki sta pri i10 na voljo na začetku prodaje.

9970 € je osnovna cena novega hyundaija i10.