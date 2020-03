Številne kulturne ustanove po Sloveniji so tako že zaprli. V Narodni in univerzitetni knjižnici so objavili, da bodo do preklica prostori knjižnice zaprti za uporabnike in da bodo ponujali storitve le po spletu oziroma po telefonu. Zaprta je tudi Univerzitetna knjižnica Maribor, ki pa naj bi za zdaj še omogočala izposojo knjig v prvem nadstropju. Do predvidoma 28. marca bodo zaprte vse enote Mestne knjižnice Ljubljana, podobno tudi Mariborske knjižnice in Osrednje knjižnice Celje. Zaprla so se tudi gledališča: predstave in druge prireditve so v SNG Drama Ljubljana za zdaj odpovedali do 29. marca, program so do nadaljnjega ukinili tudi v SNG Maribor, Mestnem gledališču ljubljanskem, Slovenskem mladinskem gledališču in drugod. Med drugim sta zato odpovedana (oziroma začasno prestavljena) festivala Dnevi komedije (v Celju) in Teden slovenske drame (v Prešernovem gledališču Kranj).

Odločitev o zaprtju so včeraj sporočili tudi iz Narodne galerije, Narodnega muzeja Slovenije, do preklica sta zaprta Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova, enako velja za vsa razstavišča Muzeja in galerij mesta Ljubljane ter druge muzeje po državi. V Slovenski filharmoniji so do nadaljnjega preklicali vse koncerte, zaprti so tudi Cankarjev dom, Kino Šiška, Kinoteka, Kinodvor in Stara elektrarna. kul