Koordinacijska skupina za soočanje z grožnjo novega koronavirusa danes ni sprejemala ostrejših ukrepov. Pravzaprav so enega umaknili, saj so strokovnjaki ocenili, da bi bil napovedani zdravstveni nadzor na brniškem letališču neučinkovit. Na to kažejo izkušnje drugih držav, je popoldne povedala direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat.

Popolna ukinitev družabnega življenja?

Novi premier Janez Janša je bil zvečer v državnem zboru kritičen do tega, da je, kot je dejal, letališče Jožeta Pučnika verjetno edino v Evropi brez takšnega nadzora. Napovedal je, da bo vlada že v petek ponoči sprejela več ukrepov, ki bodo vplivali na življenje v Sloveniji. V četrtek je omenjal zaprtje muzejev, gledališč in diskotek, danes pa so se pojavile tudi informacije o zaprtju gostinskih lokalov, frizerskih salonov in celo o popolni ukinitvi družabnega življenja v državi. Koordinacijska skupina se je danes sredi dneva pogovarjala o dodatnih ukrepih, vendar bo o njih odločala na prvem sestanku z novo vlado, je popoldne dejal poveljnik civilne zaščite in vodja koordinacijske skupine Srečko Šestan. »Prepričan sem, da bo do takih ukrepov prišlo v soboto ali morda pozneje,« je dejal.

Danes smo od številnih virov slišali govorice, da bo nova vlada uvedla karanteno oziroma omejeno gibanje za območje Ljubljane in jugovzhodne Slovenije. Zvečer so Šestan, Janša in novi minister za obrambo Matej Tonin zagotovili, da gre za lažno novico. »Vsi smo v karanteni. Smiselna je le samokarantena,« je dejal premier. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je dopoldne dejal, da bi bil karanteni določenih območij naklonjen, če drugi ukrepi ne bodo uspešni. »Jaz bi bil prvi, ki bi zagovarjal tak ukrep,« je dejal.