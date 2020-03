V Franciji bodo jutri izvedli prvi krog načrtovanih lokalnih volitev. Zaradi epidemije koronavirusa je 16 odstotkov volilcev v anketah zatrjevalo, da se izbiranja županov noče udeležiti, čeprav običajno to radi storijo. Voliti jih ni nameravalo še veliko več, dokler niso oblasti sporočile, da bodo na voliščih obvezna pisala za enkratno uporabo, sredstva za razkuževanje rok in razmik enega metra. Že med volilno kampanjo pa se kandidati za župane niso rokovali in odpovedovali so shode, nekateri so bili celo v karanteni.

Čeprav njegovim kandidatom slabo kaže, francoski predsednik Emmanuel Macron ni preložil volitev. Tako se je izognil obtožbi, da izkorišča nastalo situacijo sebi v prid in da spodkopava demokracijo. Poleg tega je dal vedeti Francozom, da epidemija ni tako zelo strašna. V tem smislu je tudi njegova odločitev, da ne bo zaprl meje z Italijo, za kar se je nekaj časa močno zavzemala njegova največja tekmica v boju za vodenje Francije, skrajna desničarka Marine Le Pen. Drugi opozicijski politiki, tudi na radikalni levici, pa podpirajo ukrepe vlade in novega ministra za zdravstvo, ki se je izkazal.