Ob tem, ko se je Evropa znašla v primežu koronavirusa in smo od napovedi tekmovanj za zaprtimi vrati prešli k množičnim odpovedim dogodkov, so tekme v nekaterih domačih evropskih nogometnih prvenstvih še vseeno pod vprašajem. Verjetno do zadnjega ne bo povsem zagotovo, ali se bodo tudi odigrale. Zgodilo se je namreč že, kot prejšnji konec tedna v Italiji, da so bili igralci domala že pripravljeni priteči na igrišče, pa so potem tekmo prestavljali ali pa nekaj ur pred začetkom odpovedali. No, ravno v Italiji tekem zdaj zagotovo ne bo vsaj do 3. aprila, enako velja tudi za Anglijo, v Španiji naj jih ne bi bilo vsaj dva tedna, v Franciji do nadaljnjega, medtem ko so zadnje napovedi, da se bo pred praznimi tribunami igralo v Nemčiji. A samo še ta konec tedna, saj bodo z nogometnimi dejavnostmi prihodnji teden prekinili tudi tam.

Odločitev, da se ta konec tedna še igra, je sicer izzvala veliko začudenja, saj so navsezadnje tekmovanja že prekinili tudi v številnih državah, v katerih imajo manj primerov obolelih kot v Nemčiji. »Velika razlika med bundesligo in, recimo, angleškim in še kakšnim prvenstvom je, da imajo tam že igralce, ki so pozitivni na virus, pri nas pa še ne. Verjemite, da smo v Nemčiji izredno odgovorni, še vedno pa verjamem, da nogomet lahko odigra pozitivno vlogo v času naraščajoče panike,« je denimo pojasnil šef Bayerna iz Münchna Karl-Heinz Rummenigge. Kakor koli, 26. krog pred praznimi tribunami v Nemčiji prinaša tudi derbi med Borussio iz Dortmunda in Schalkejem, tako imenovani Revierderby, ki mu v Nemčiji pravijo tudi »mati vseh derbijev«. Gre namreč za enega najbolj vročih rivalstev nasploh, za regijski derbi manj kot 25 kilometrov zračne linije oddaljenih klubov iz Dortmunda in Gelsenkirchna, ki pa bo zaradi tega, ker bodo manjkali vročekrvni navijači enega in drugega kolektiva, tokrat le bleda senca samega sebe.

Na derbi sicer kljub izpadu iz lige prvakov sredi tedna v osmini finala proti PSG v vlogi favorita prihajajo nogometaši Borussie, najresnejši izzivalci vodilnega Bayerna, ki na drugem mestu za prvim zaostajajo za štiri točke. Ob tem so v tem koledarskem letu v prvenstvu na osmih tekmah vknjižili kar sedem zmag, vključno z zadnjimi štirimi v nizu, medtem ko je Schalke v enakem obdobju zmagal le enkrat, na zadnjih sedmih tekmah pa trikrat remiziral in štirikrat izgubil. S tem na šestem mestu tudi že za 12 točk zaostaja za četrtim, ki kot zadnje vodi v ligo prvakov in se bo še krčevito bojeval za uvrstitev v ligo Evropa.

Ko smo že omenjali, da je Borussia favorit, dodajmo še, da ima tudi precej manj težav s poškodbami. Zagotovo bo tako manjkal le Reus, vprašljiv je še Delaney, medtem ko pri Schalkeju ne bo kar peterice (Mascarell, Caligiuri, Stambouli, Sane, Kabak), vprašljiva pa sta še Serdar in Miranda. Skupno bo to sicer 140. uradna medsebojna tekma teh dveh klubov, doslej pa je malenkost uspešnejša Borussia Dortmund (51 zmag, 46 porazov in 42 remijev).