Dirka svetovne serije po ZAE se je začela 23. februarja, po peti etapi, ki jo je dobil prav Pogačar, pa so jo prekinili (odpovedali) zaradi okužb s koronavirusom v hotelu Crowne Royal Plaza v Abu Dabiju, kjer so bile nastanjene ekipe. Zdravniška služba je takoj začela izvajati teste kolesarjev in spremljevalnega osebja, pred hotel pa so namestili tudi posebno policijsko enoto CBRN, usposobljeno za primere kemičnih, bioloških in radioloških kontaminacij. Na začetku naj bi obstajal sum okužbe z virusom pri dveh članih strokovnega osebja (maserja) Pogačarjevega moštva UAE Team Emirates, sočasno pa so nadaljevali z nadzorom preostalih oseb, ki so bile v stiku z maserjema italijanske narodnosti.

Medtem ko so številni kolesarji lahko kmalu zapustili Abu Dabi, sta v hotelu ostala tudi Slovenca Pogačar in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), a slednji ne za dolgo. Pred desetimi dnevi so v ZAE potrdili še šest primerov okužbe pri osebju na dirki, ki je bilo v stiku z italijanskima maserjema, medtem ko je Nicola Lener, italijanski ambasador v ZAE, že takrat izjavil, da je okuženih kar dvanajst. Predvčerajšnjim je ekipa Gazprom-RusVelo na družbenih omrežjih sporočila, da je ruski kolesar Dmitrij Strahov okužen s koronavirusom, okužbo pa je pokazal šele peti test. Že naslednji dan je prišla še ena informacija: da je 25-letni kolumbijski kolesar Fernando Gaviria, Pogačarjev moštveni kolega, pozitiven na koronavirus in da ostaja v bolnišnici.

Ekipa UAE Team Emirates je že pred časom sporočila, da bo v prostovoljni izolaciji ostala najmanj do danes, kar bo že 16. dan od izbruha virusa v kolesarski karavani. Tudi Pogačar, ki je po prekinitvi dirke uradno končal drugi v skupnem seštevku za Britancem Adamom Yatesom, nestrpno čaka vrnitev v domovino. »V sobe so nam dostavili trenažerje, tako da se trudimo vsaj malo trenirati. Kako bo z dirkanjem za naprej, je težko reči. Zadeve se iz ure v uro spreminjajo na slabše, saj dirke odpovedujejo, prav tako se ekipe, tako kot naša, odpovedujejo nastopanju za določen čas,« pojasnjuje Tadej Pogačar, njegov moštveni kolega, Italijan Diego Ulissi, pa je med karanteno dobil tudi hčerko Anno.

Pogačar je s sostanovalcem Erikom Bystromom nastanjen v prvem nadstropju hotela višje kategorije, zato je v sobi nekaj več prostora, imata pa tudi velik balkon. »Skozi okno je lep razgled na marino, kjer lahko občuduješ jahte. Tik pod balkonom pelje tudi steza formule ena, tako da lahko večji del dneva opazujem vožnje najrazličnejših dirkalnikov. Življenje je pač treba prilagoditi trenutnim razmeram. Prej ko se s tem sprijazniš, lažje funkcioniraš in živiš tudi v tem omejenem prostoru,« pravi kolesar s Klanca pri Komendi. »V hotelu dobro skrbijo za nas. Hrana je odlična, čeprav jo prinesejo v plastični embalaži, pozvonijo in pustijo pred vrati. Sami prazno embalažo vrnemo na voziček na hodniku, kjer jo poberejo. Na voljo imamo tudi TV, internet, računalniške igrice, tako da vsaj malo zapolnimo dan in čas hitreje mine. Veliko se pogovarjam s svojo izbranko Urško in domačimi ter nestrpno čakam na odhod,« pojasnjuje 21-letni Pogačar, ki je opravil tudi dva testa na koronavirus, oba pa sta bila negativna.