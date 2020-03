Narodni muzej Slovenije: Od kolišč do satelitov

Razstava Ko zapoje kovina: tisočletja metalurgije na Slovenskem, ki stoji v Narodnem muzeju Slovenije in so jo odprli decembra, bo – ko se muzeji spet odprejo – ostala na ogled do 30. avgusta. Mislečega človeka zven kovine spremlja komaj drobec zgodovine, rojstvo metalurgije pa je zanj pomenilo odločilno prelomnico v osvajanju planeta in tudi vesolja.