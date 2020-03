Vesna Zmijanac je svoj prvi album posnela leta 1981, nastopila pa je v filmu Sok od šljiva in v seriji Kamiondžije ponovo voze. Poročena je bila z glasbenikom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, s katerim sta imela leta 1985 uspešnico Nevjera moja. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je posnela še nekatere uspešnice, kot so Kad zamirišu jorgovani, ki jo je posnela z Dinom Merlinom, Idem preko zemlje Srbije, Svatovi, Kraljica tuge in Ja imam nekog, a ti si sam. Pripisujejo ji slavno izjavo: »Bolje je jokati v rolls-royceu kot v fičku,« ki je v vmesnem času postala: »Bolje je jokati v mercedesu kot v jugu.« V preteklosti je bila v zvezi tudi z Miloradom Vučelićem, nekdanjim funkcionarjem srbske socialistične stranke SPS, zdaj pa kandidira na listi srbske napredne stranke SNS. Kakšna so njena dejanska politična prepričanja, bo lahko pokazala v primeru izvolitve, pri čemer pa ima nekoliko prednosti, saj so jo številni lahko pobližje spoznali v resničnostnih šovih Survivor in Farma.