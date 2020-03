Po obsodbi Weinsteina še več izpovedi

Hollywoodski producent Harvey Weinstein je bil v sredo na newyorškem sodišču obsojen na 23 let zapora, čaka pa ga še sojenje zaradi spolnega nadlegovanja v Los Angelesu. Tudi po njegovi obsodbi pa na dan še vedno prihajajo nove in nove podrobnosti njegovega nasilnega vedenja. Nedavno se je oglasila igralka Kate Beckinsale, ki je na instagramu zapisala, da je bila po srečanju z Weinsteinom v solzah. Igralka je namreč opisala dogodke po premieri njenega filma Serendipity, ki je potekala oktobra 2001, le nekaj tednov po napadih na newyorška dvojčka in Pentagon. Igralka se premiere sprva ni želela udeležiti, ker se ji je zdelo nespoštljivo do svojcev žrtev, vendar je Weinstein vztrajal, da svoje prisotnosti ne odpove. Igralka se je premiere udeležila v belem hlačnem kostimu in s spetimi lasmi. Naslednje jutro jo je Weinstein povabil k sebi domov, da bi se njuni hčerki skupaj igrali, sam pa je v sosednjem prostoru igralko besedno napadel. Rekel naj bi ji, da je s svojim hlačnim kostimom pokvarila premiero, saj je bila videti kot lezbijka. Po njegovem mnenju bi se morala po rdeči preprogi sprehoditi v ozki obleki in migati z zadnjico. Izpoved Kate Beckinsale je žal med bolj benignimi, ki so povezane z razvpitim producentom. Na desetine žensk ga je namreč obtožilo posilstva in spolnega nadlegovanja, Weinstein pa kljub prvi sodbi še vedno zanika, da je storil kaj narobe.