Kot je zapisal igralec, jih je država zapustila, zato si morajo pomagati sami med sabo. Vse je pozval, naj delijo njegov videoposnetek, vendar naj ga ne kažejo otrokom in starejšim. Video si je do zdaj ogledalo že 10 milijonov ljudi, v vmesnem času pa se je vendarle aktiviral lokalni politik, ki je uredil pokop in pogreb igralčeve sestre. Pokop je potekal s posebnimi varnostnimi protokoli, na njem pa ni bil prisoten nihče od članov družine zaradi nevarnosti dodatnih okužb. Kot so pozneje sporočile lokalne oblasti, je bil to prvi primer smrti na domu, zaradi česar je tudi prišlo do zapletov.